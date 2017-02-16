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Лжеюрист получил срок во Владивостоке

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке осужден за хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурант, освободившись условно-досрочно от отбывания наказания по приговору Находкинского городского суда, решил обманным путем улучшить свое материальное положение.

Под предлогом оказания юридической помощи он заключил с потерпевшей пенсионного возраста договор об оказании услуг, в соответствии с которым обещал оказывать ей требуемую юридическую помощь в судах и представлять ее интересы в правоохранительных органах.

Между тем, фигурант не намеревался оказывать предусмотренные договором услуги. Более того, он не имел для этого специальных познаний.

В результате мошеннических действий лжеюриста потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму свыше 110 тыс. рублей. При этом он сообщал женщине заведомо ложные сведения о якобы понесенных им затратах, связанных с передачей сотрудникам прокуратуры ценных подарков для положительного разрешения гражданского спора.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

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