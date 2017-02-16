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Общество

Приморье может войти в список «пилотных» территорий для введения режима Tax free

Может появиться первая в России зона беспошлинной торговли
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Приморский край направил в Минвостокразвития предложение включить Свободный порт Владивосток и интегрированную развлекательную игорную зону в число пилотных территорий для введения режима беспошлинной торговли и режима Tax free, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. По мнению экспертов, такая преференция для восточной столицы России станет драйвером для развития туризма.

Как сообщил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, Администрация Приморского края совместно с экспертным сообществом и инвесторами интегрированного развлекательного курорта «Приморье» подготовила предложения, направленные на повышение конкурентоспособности туристской отрасли региона. Они касаются открытия магазинов беспошлинной торговли и включения Свободного порта Владивосток в список пилотных территорий для введения режима Tax free. В их число уже вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

По итогам обсуждения с экспертным сообществом и анализа мировой практики Приморский край предложил три возможных модели, отметил Константин Шестаков.

«Первая – это магазины беспошлинной торговли, Duty Free. В России они располагаются в зонах аэропортов, на вокзалах после прохождения таможенного контроля. Однако мировая практика разработала более привлекательные для туристов схемы. К примеру, в Королевстве Таиланд можно приобрести товары, не облагающиеся таможенными пошлинами и налогами, в пределах территории страны в специальной сети магазинов. При этом покупатели получают приобретенный товар в зоне вылета аэропорта.

Магазины Duty Free вне аэропортов также располагаются в Австралии, Южной Корее, Новой Зеландии и некоторых странах Ближнего Востока», – сообщил руководитель ведомства.

По его словам, такая схема увеличить ассортимент и оборот товаров и увеличит турпоток. Ряд стран, например, столица европейского шоппинга Андорра, создали на территориях данных регионов целые зоны беспошлинной торговли, не ограничиваясь территориями конкретных магазинов.

«Такую модель можно применить на территории Свободного порта Владивостока или интегрированного развлекательного курорта “Приморье”. Внедрение любой из предложенных выше инициатив будет способствовать росту привлекательности Приморского края для иностранных туристов и позитивно отразится на экономике региона в целом. Приморье соседствует с такими азиатскими странами, как Япония, Китай и Республика Корея. Учтивая, что после введения упрощенного визового режима в рамках Свободного порта Владивосток эксперты прогнозируют значительный рост турпотока, зоны беспошлинной торговли станут дополнительным магнитом для визита в регион», – подчеркнул Константин Шестаков.

Второй вариант мировой практики – это режим Tax free, возврат суммы НДС приобретенного на территории Таможенного союза товара при его последующим вывозе с территории.

«Сегодня активно обсуждается введение режима Tax free к моменту проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. В “пилотных” регионах, Москве, Санкт Петербурге и Сочи, он может заработать уже в 2017 году и будет распространяться на все категории товаров, включая продукты питания. Приморский край предлагает рассмотреть возможность включения Свободного порта Владивостока в список “пилотных” территорий для введения данного режима», – заявил директор департамента туризма Приморского края.

Отметим, о том, что в Приморье может появиться первая в России зона беспошлинной торговли, Регион делает ставку на развитие сопутствующих игорному бизнесу услуг, открытие зоны в интегрированном развлекательном курорте «Приморье» повысит эффективность проекта и увеличит турпоток в регион.

Напомним, в прошлом году Приморье посетили более трех миллионов туристов, почти 570 тысяч из них – иностранные граждане. Приморье прочно заняло лидирующие позиции в рейтинге самых популярных городов России. Количество иностранных туристов, ежегодно посещающих Приморский край, за последние пять лет увеличилось в семь раз.

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