Председатель Совета почётных граждан Владивостока Светлана Морозова удостоена грамоты Совета Федерации

Во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспорта 21:11, 20 мая Во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспорта (Адреса)
В воскресенье в Приморье пройдут дожди 18:22, 20 мая В воскресенье в Приморье пройдут дожди
Эксперт: К сельдевым акулам в Приморье стоит относиться с осторожностью 14:47, 20 мая Эксперт: К сельдевым акулам в Приморье стоит относиться с осторожностью (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 20 суббота
21:33
Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока Эксклюзив
21:33
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
21:33
​Генконсул США во Владивостоке: Я одновременно и оптимист, и реалист Эксклюзив
21:11
Во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспорта Адреса
20:01
Дональд Трамп готов решительно защищать интересы США за рубежом
19:30
Популярный у владивостокцев магазин несет в себе угрозу жизни и здоровью посетителей
18:46
Лечить переломы теперь можно без гипса
18:22
В воскресенье в Приморье пройдут дожди
17:56
В Курске произошла серьезная авария, где пострадали 12 человек Фото
17:24
«Чтиво» вступает в эру «Водолея»
17:00
Фотограф-педофил изнасиловал воспитанника детского дома в Астрахани
16:39
В Приморье приступили к ремонту моста Фото
16:20
Школьники и их родители стали участниками массовой драки
15:59
Во Владивостоке проходит «Ночь музеев»
15:37
Мексиканцы избили россиянина, оскорбляющего жителей Канкуна
15:21
Vladivostok Boat Show 2017 открылось во Владивостоке сегодня Фото
15:06
Ученые: На Луне живут тысячи пришельцев‍ Видео
14:53
Малыши выжили, упав с восьмого этажа в Калининградской области
14:47
Эксперт: К сельдевым акулам в Приморье стоит относиться с осторожностью Эксклюзив
14:30
Во Владивостоке почтили память вождя вьетнамского народа Хо Ши Мина Фото
14:23
Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП
14:11
Житель Владивостока похитил сумку с документами из авто
14:00
Светофор на мосту в Новолитовске создает проблемы автолюбителям Приморья Фото
13:47
В Приморье два брата изнасиловали 13-летнюю девочку
13:30
В селе Рудная Пристань сгорел дом
13:09
Ученые обнаружили воду на луне
12:17
Итальянцы придумали чехол на смартфон, который сможет заварить кофе Фото
12:15
Во Владивосток снова прибывает лайнер «Costa Victoria»
11:57
В Спасске-Дальнем сгорел дом
11:35
Российские банки пострадали от атаки вируса WannaCry
11:14
За сутки в Приморье зарегистрировано 10 пожаров
10:48
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:32
Гороскоп на 20 мая
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Председатель Совета почётных граждан Владивостока Светлана Морозова удостоена грамоты Совета Федерации

Церемония вручения заслуженной награды прошла в среду
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Председатель Совета почётных граждан города Владивостока и муниципальных образований Приморского края Светлана Морозова удостоена почётной грамоты и памятного знака Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, церемония вручения заслуженной награды прошла в минувшую среду, 15 февраля, в администрации Приморского края. Почетную грамоту Светлане Сергеевне вручила представитель Приморского края в Совете Федерации Светлана Горячева. Столь высокой награды Светлана Морозова удостоена за многолетний добросовестный труд, оказание помощи слабозащищенным слоям населения, активную жизненную позицию, участие в жизни города и края.

Отметим, Светлана Морозова – почетный гражданин Владивостока, председатель Совета почётных граждан приморской столицы, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель общественного совета при УМВД России по Приморскому краю, председатель попечительского совета помощи детям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Весной во Владивостоке высадят аллею из лип
23:07, 16 февраля 2017 Весной во Владивостоке высадят аллею из лип

Стартовали работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев

На Алтае обнаружили обломки вертолета Robinson, потерпевшего крушение 12 февраля
21:13, 16 февраля 2017 На Алтае обнаружили обломки вертолета Robinson, потерпевшего крушение 12 февраля

Части вертолета снесло сильным ветром

«Ещё раз про любовь»: итоги самого романтического конкурса подведены во Владивостоке
20:24, 16 февраля 2017 «Ещё раз про любовь»: итоги самого романтического конкурса подведены во Владивостоке

Кульминацией конкурса стал настоящий бал

Дороги в России становятся лучше, но слишком медленно — мнения автомобилистов
19:38, 16 февраля 2017 Дороги в России становятся лучше, но слишком медленно — мнения автомобилистов

Мнения участников опроса разделились

Во Владивостоке состоялось открытие школы «Звезды КВН»
19:02, 16 февраля 2017 Во Владивостоке состоялось открытие школы «Звезды КВН»

В школе веселых и находчивых будут заниматься ребята от 12 до 17 лет.

Прямые выплаты в Приморье стартуют 1 июля 2017 года
18:45, 16 февраля 2017 Прямые выплаты в Приморье стартуют 1 июля 2017 года

Приморье попадает в список пилотных регионов

Приморье может войти в список «пилотных» территорий для введения режима Tax free
17:40, 16 февраля 2017 Приморье может войти в список «пилотных» территорий для введения режима Tax free

Может появиться первая в России зона беспошлинной торговли