Председатель Совета почётных граждан Владивостока Светлана Морозова удостоена грамоты Совета Федерации

Церемония вручения заслуженной награды прошла в среду

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Председатель Совета почётных граждан города Владивостока и муниципальных образований Приморского края Светлана Морозова удостоена почётной грамоты и памятного знака Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, церемония вручения заслуженной награды прошла в минувшую среду, 15 февраля, в администрации Приморского края. Почетную грамоту Светлане Сергеевне вручила представитель Приморского края в Совете Федерации Светлана Горячева. Столь высокой награды Светлана Морозова удостоена за многолетний добросовестный труд, оказание помощи слабозащищенным слоям населения, активную жизненную позицию, участие в жизни города и края.

Отметим, Светлана Морозова – почетный гражданин Владивостока, председатель Совета почётных граждан приморской столицы, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель общественного совета при УМВД России по Приморскому краю, председатель попечительского совета помощи детям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.