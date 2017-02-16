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Мать отомстила обидчику за дочь и оказалась в скамье подсудимых в Приморье

Женщина полностью признала свою вину
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Жительница Кавалеровского района признана виновной за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурантка совершила преступление в сентябре 2016 года, с целью отомстить соседу за причинение физической боли ее старшей дочери. Незадолго до этого обидчик в состоянии алкогольного опьянения ругался со своей сожительницей и в ходе ссоры схватил за ухо стоявшую рядом девушку-подростка, которая дела ей прическу. Кроме этого, мужчина ударил кулаком девушку по телу.

Мать девочки, узнав о произошедшем, взяла деревянный брусок и нанесла им не менее трех ударов обидчику ее дочери. В результате чего у мужчины были диагностированы тупая травма живота, разрыв селезенки, с внутрибрюшным кровотечением, ушиб левой почки, которые являются опасными для жизни человека и квалифицируются как тяжкий вред здоровью человека.

Потерпевший был госпитализирован и прооперирован.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

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