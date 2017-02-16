На месте обвала дороги во Владивостоке появился временная теплотрасса

Специалисты продолжают работу

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Монтаж временного трубопровода займет ориентировочно 10 дней.

Ранее РИА VladNews сообщало, что теплоснабжение района Эгершельд Владивостока, где произошел обвал, осуществляется в полном объёме. Через повреждённый участок теплотрассы получают тепло и горячую воду 104 жилых дома, три детских сада, три школы и больница. Отметим, сразу после обрушения грунта специалистами произведён демонтаж провисших лотков теплотрассы и дорожной одежды для облегчения веса повреждённой трубы и минимизирования риска её прорыва. Это позволило избежать аварии и недопустить отключение или ограничения теплоснабжения потребителям.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Вчера во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств.