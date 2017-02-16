Владивостокцев приглашают принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня защитника Отечества

На центральной площади развернётся выставка военной техники и вооружения

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Вчера, 15 февраля, в администрации Владивостока состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий под председательством заместителя главы администрации города Елены Щёголевой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Специалисты администрации города, представители правоохранительных органов, Тихоокеанского флота и общественных организаций обсудили ход подготовки к празднованию Дня защитника Отечества во Владивостоке.

23 февраля традиционно начало праздника ознаменуется торжественной церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. Начнётся церемония, в которой примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и все желающие в 12 часов. Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь, где состоится возложение цветов к стеле «Город воинской славы» в память о владивостокцах, которые отдали жизни за мирное небо над головой.

Также на центральной площади развернётся выставка военной техники и вооружения. А всех желающих угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Как отметила начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, для участников мероприятия подготовлено 1 500 порций каши.

Кроме того, тематические мероприятия - встречи с ветеранами и военнослужащими, беседы, уроки мужества, выставки, спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят во всех районах Владивостока, в муниципальных школах и библиотеках.