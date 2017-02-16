Незаконное кафе снесли на улице Русской во Владивостоке

Во Владивостоке продолжается работа по ликвидации незаконно установленных объектов

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

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На улице Русской, 46 во Владивостоке демонтировано кафе быстрого питания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. У владельцев точки общепита отсутствовали правоустанавливающие документы, а это значит, что земельный участок был занят незаконно.Устранить нарушения самостоятельно собственник кафе отказался, поэтому в соответствии с распоряжением администрации Владивостока незаконный объект демонтирован силами подрядной организации.

«В ходе рейдовых мероприятий этот объект выявлен как незаконно установленный, материалы проверки были направлены в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков и сносу самовольных построек. Объект демонтирован за счет бюджетных средств, - рассказал руководитель коммунальной службы административно-территориального управления Советского района Михаил Бобин. - Объект большой, поэтому демонтаж начали с разбора конструкций, которые будут вывезены на арестплощадку".

Чтобы забрать своё имущество, собственнику необходимо предоставить все правоустанавливающие документы, а также оплатить стоимость демонтажа и хранения объекта.

Стоит отметить, что во Владивостоке продолжается работа по ликвидации объектов, которые незаконно установлены, портят вид улиц и дворов. Такие объекты выявляются сотрудниками администрации Владивостока в ходе специальных рейдов либо по жалобам жителей. Информация о выявленных объектах публикуется на официальном сайте администрации Владивостока. Только на прошлой неделе в городе демонтирован 21 объект.

адивостока.

Ранее РИА VladNews сообщало о массовой эвакуации автостраховщиков, которые незаконно захватили землю, предназначенную для других целей. В районе кольца 3-й Рабочей 15 объектов, среди которых оказались как торговые павильоны, так и перевозные точки автострахования, подверглись эвакуации. В связи с нарушением земельного законодательства администрацией Владивостока были проведены соответствующие проверки, в рамках которых были выявлены самовольные объекты. Лицам, нарушающим земельное законодательство, предложили устранить нарушение в добровольном порядке, на что не последовало никакой реакции. Документы были направлены на специально созданную комиссию при администрации города Владивостока, которая решает вопросы о признании объекта самовольным. Решение комиссии было однозначным – объекты признаны самовольными.

Часть нарушителей самостоятельно покинула участки. Остальных пришлось сдвигать с места эвакуаторами. Однако такой способ борьбы с незаконным размещением объектов на земельных участках и незаконной деятельностью требует значительного времени, городской бюджет в результате вынужден нести дополнительные расходы.

Депутаты Думы города Владивостока намерены найти системное решение данной проблемы. Заместитель председателя Думы Дмитрий Пенязь подчеркнул, что органам власти необходимо усилить работу по пресечению незаконной деятельности, применяя имеющиеся полномочия.