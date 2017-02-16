Детский омбудсмен Приморья предложила установить уголовную ответственность за призыв играть в опасные игры

Также необходимо провести с детьми беседы на тему ПДД

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Опасное развлечение, которое стало популярным среди молодежи, заинтересовало омбудсменов России, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе ГИБДД Виктору Нилову с просьбой разобраться с новомодной у детей игрой, суть которой заключается в том, чтобы перебегать дорогу перед приближающимся автомобилем.

Детский омбусмен Приморья Анна Личковахарассказала корреспонденту РИА VladNews, что правоохранительн ыми органами должны приниматься меры, направленные на пресечение в Интернет пространстве предложений поиграть в подобного рода игры.

"Безусловно, необходимы дополнения в действующее законодательство , устанавливающие уголовную ответственность за призывы к совершению подобного рода действий, которые могут привести к серьезным последствиям" , - рассказывает Анна Викторовна.

Также для пресечения подобного поведения подростков необходима комплексная работа с детьми по правилам дорожного движения.

"В профилактических мероприятиях должны быть задействованы как родители, так и педагоги образовательных организаций, сотрудники ГИБДД. Действия подростков в рамках так называемой игры могут быть квалифицированы как нарушения правил дорожного движения, результатом которых может стать травмирование или гибель ребенка", - считает детский омбудсмен Приморья.

По словам психолога, именно родители должны контролировать психологическое состояние своего ребенка и во время принимать меры.

"Эта игра - попытка получить внимание, адреналин и славу. Нужно давать это ребенку в его жизни в каком-то варианте. Ребенок должен получать какую-то свою славу, например, если он ходит на занятия по шахматам и выигрывает местный локальный турнир. Сейчас появилась новая возможность управлять сознанием неподготовленных детей, подростков через соцсети, сайты, через информационное поле. Оно открыто. Это опасность. Но эту опасность нужно предотвращать на уровне компетентности родителей. Родители должны создавать ребенку такие жизненные условия, чтобы у него была достаточная уверенность в себе, чтобы ему не нужно было доказывать что-то перед другими, снимать какие-то ролики. Это первое. Во-вторых, необходимо, чтобы психологическое состояние ребенка отслеживалось его окружением: чем он занят, о чем он думает. Я думаю, это больше работа с родительскими знаниями и компетенцией", - посоветовала в эфире радио Sputnik психолог Арина Липкина.