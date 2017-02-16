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Общество

Лидером по продаже "боярышника" в Приморье стал город Артем

Еще в одной приморской аптеке пресекли продажу «боярышника»
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Крупную партию непищевой спиртосодержащей продукции изъяли в Артеме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Состоялось заседание межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка в Приморском крае, в котором приняли участие представители профильных департаментов Администрации края, администраций муниципальных образований, Роспотребнадзора, УМВД, предприниматели.

По всей стране сейчас действует постановление главного государственного санитарного врача РФ о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией. В Приморье проводятся рейды с участием представителей Роспотребнадзора и полиции, которые направлены на выявление и пресечение запрещенной к продаже спиртосодержащей продукции. Регулярно проводится работа по информированию населения об опасности употребления суррогатов, размещаются памятки.

Регулярные проверки предприятий торговли начались с 30 декабря 2016 года. Было проверено более 900 предприятий торговли, из них – 69 торговали запрещенной продукцией объемом почти 900 литров. Лидером по продаже «пушистика», «боярышника» и «хлебного люкса» в Приморье стал Артем, только в одном магазине было изъято более 430 литров. Часть продукции была под прилавком. Во время проверки к магазину подъехал микроавтобус с новой партией “боярышника”. Вся она была изъята сотрудниками полиции. Кроме того, в одной из городских аптек пресекли продажу этилового спирта. Здесь его продавали без рецепта.

Кроме того, в Артеме спиртосодержащая непищевая продукция была обнаружена и в магазинах с лицензией на право розничной торговли алкоголем. В муниципалитетах необходимо усилить работу в этом направлении. Необходимо мониторить все без исключения предприятия торговли, так как данную продукция могут разместить в отделе бытовой химии, как непищевой продукт..

Напомним, Роспотребнадзор продлил запрет на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Исключения сделаны для стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств.

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