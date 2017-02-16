Незаконное кафе снесли на улице Русской во Владивостоке 15:47, 16 февраля Незаконное кафе снесли на улице Русской во Владивостоке (Фото)
Детский омбудсмен Приморья предложила установить уголовную ответственность за призыв играть в опасные игры 15:36, 16 февраля Детский омбудсмен Приморья предложила установить уголовную ответственность за призыв играть в опасные игры (Эксклюзив)
Лидером по продаже 15:25, 16 февраля Лидером по продаже "боярышника" в Приморье стал город Артем
Новостная лента
Февраль, 16 четверг
16:00
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
16:00
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
16:00
Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО Эксклюзив
15:47
Незаконное кафе снесли на улице Русской во Владивостоке Фото
15:36
Детский омбудсмен Приморья предложила установить уголовную ответственность за призыв играть в опасные игры Эксклюзив
15:25
Лидером по продаже "боярышника" в Приморье стал город Артем
15:14
Подростков Владивостока приглашают на музыкальный квартирник
15:03
Дело о Приморском океанариуме прервалось Эксклюзив
14:53
В Приморье стартовала антинаркотическая акция «Территория безопасности»
14:52
Дело о Приморском океанариуме не вернули прокуратуре Эксклюзив
14:41
Ученые узнали, как отказ от сахара влияет на организм человека
14:28
Парень избил и ограбил подростка во Владивостоке
14:17
В популярной соцсети создали "фейковый" аккаунт замглавы УФССП Приморья Фото
14:06
Сегодня воздух в Приморье прогреется до +10°С
13:57
Во Владивостоке почтили память героев, погибших при исполнении служебного долга Фото и Видео
13:46
В Приморье спасли из огня двух человек
13:40
Эксперты назвали условия для поднятия доллара и евро
13:33
В Спасске-Дальнем загорелось здание кинотеатра Фото
13:24
В России установили миррой рекорд по самому долгому поцелую Видео
13:16
Во Владивостоке автолюбитель сбил пенсионерку на "зебре" Эксклюзив
13:04
За утро четверга во Владивостоке произошло 15 аварий
12:53
Приморец разбил угнанный автомобиль
12:42
Полуголый мужчина разгуливал с утра по Владивостоку Видео
12:38
Стали известны подробности наезда на пешеходов во Владивостоке Фото и Видео
12:35
В Приморье при пожаре спасен мужчина
12:28
Житель Приморья убил своего приятеля из-за перстня в новогодние праздники
12:24
Владивостокский водитель-новичок сбил молодого парня на пешеходном переходе Эксклюзив
12:13
Ученые выяснили, какой ген поможет человечеству избавиться от ожирения
11:54
Егор Костенец ждет доброе смс-сообщение Видео
11:42
Самым несчастливым пешеходным переходом Владивостока в среду оказался переход на Чуркине Эксклюзив
11:41
Во Владивостоке автомобилистка выбила "страйк" из пешеходов Видео
11:36
Теракт в Китае: 8 человек погибли, 10 ранены
11:26
Во Владивостоке 70 студентов проверили свои знания на физико-технической контрольной Фото
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4084 (23) от 16 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В философских лабиринтах
Строили дом – обрушили дорогу…
Лев и пума – год как не разлей вода
Серебро у нашего студента
Коня на скаку не остановит, но приставам накостыляет
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Подростков Владивостока приглашают на музыкальный квартирник

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Завтра, 17 февраля, Молодежный ресурсный центр Владивостока откроет для юных горожан новую творческую площадку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Завтра в рамках проекта «Квартирник Lampa» с концертом на новой площадке выступит группа «Dинамика».

По словам организаторов, концерты в рамках проекта «Квартирник Lampa» планируется проводить раз в месяц в музыкальной студии молодежного центра, расположенной по адресу: ул. Шилкинская, 19, строение 2. Здесь под одной крышей будут собираться как начинающие артисты, так и юные любители музыки. Между выступлениями зрители смогут задать вопросы музыкантам, а по окончании концерта - выйти на сцену к «свободному микрофону» и самостоятельно выступить со своими композициями перед аудиторией. 

«Мы хотим раскрыть талант ребят, сделать богаче их досуг, познакомить и объединить юношей и девушек из разных районов города, - рассказал куратор проекта, специалист по соцработе с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр» Игорь Чеботарев. - В будущем хотим сделать видеосборник выступлений местных музыкантов, потому все мини-концерты будем обязательно записывать».

Первый концерт в рамках проекта «Квартирник Lampa» состоится 17 февраля. Начало в 16:00. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дело о Приморском океанариуме прервалось
15:03, 16 февраля 2017 Дело о Приморском океанариуме прервалось

Судья ушла в отпуск до середины марта

В Приморье стартовала антинаркотическая акция «Территория безопасности»
14:53, 16 февраля 2017 В Приморье стартовала антинаркотическая акция «Территория безопасности»

Первый этап продлится с 16 по 25 февраля

Дело о Приморском океанариуме не вернули прокуратуре
14:52, 16 февраля 2017 Дело о Приморском океанариуме не вернули прокуратуре

Судья Фрунзенского суда оставила ходатайство защиты Поплавского без удовлетворения

В популярной соцсети создали
14:17, 16 февраля 2017 В популярной соцсети создали "фейковый" аккаунт замглавы УФССП Приморья

Неизвестные пишут сообщения с предложением купить мобильный телефон и другую технику

Сегодня воздух в Приморье прогреется до +10°С
14:06, 16 февраля 2017 Сегодня воздух в Приморье прогреется до +10°С

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается

Полуголый мужчина разгуливал с утра по Владивостоку
12:42, 16 февраля 2017 Полуголый мужчина разгуливал с утра по Владивостоку

Что заставило его выйти на улицу в таком виде – неизвестно

Самым несчастливым пешеходным переходом Владивостока в среду оказался переход на Чуркине
11:42, 16 февраля 2017 Самым несчастливым пешеходным переходом Владивостока в среду оказался переход на Чуркине

Здесь сбили двух пешеходов за один вечер