Подростков Владивостока приглашают на музыкальный квартирник

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Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Завтра, 17 февраля, Молодежный ресурсный центр Владивостока откроет для юных горожан новую творческую площадку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Завтра в рамках проекта «Квартирник Lampa» с концертом на новой площадке выступит группа «Dинамика».

По словам организаторов, концерты в рамках проекта «Квартирник Lampa» планируется проводить раз в месяц в музыкальной студии молодежного центра, расположенной по адресу: ул. Шилкинская, 19, строение 2. Здесь под одной крышей будут собираться как начинающие артисты, так и юные любители музыки. Между выступлениями зрители смогут задать вопросы музыкантам, а по окончании концерта - выйти на сцену к «свободному микрофону» и самостоятельно выступить со своими композициями перед аудиторией.

«Мы хотим раскрыть талант ребят, сделать богаче их досуг, познакомить и объединить юношей и девушек из разных районов города, - рассказал куратор проекта, специалист по соцработе с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр» Игорь Чеботарев. - В будущем хотим сделать видеосборник выступлений местных музыкантов, потому все мини-концерты будем обязательно записывать».

Первый концерт в рамках проекта «Квартирник Lampa» состоится 17 февраля. Начало в 16:00.