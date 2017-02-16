В Приморье стартовала антинаркотическая акция «Территория безопасности»

Первый этап продлится с 16 по 25 февраля

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Одним из важных направлений работы с подростками является предупреждение первых проб наркотиков и вовлечения молодежи в их незаконный наркооборот. На территории Приморского края Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю совместно с администрацией Приморского края организовано проведение комплексной оперативно-профилактической операции «Территория безопасности». Цель проведения акции – выявление и пресечение фактов употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи, незаконного оборота наркотиков в образовательных учреждениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Мероприятие будет проходить в два этапа. Первый этап продлится с 16 по 25 февраля.

Управлением наркоконтроля и его территориальными подразделениями проводится комплекс мероприятий, направленных на пресечение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; выявление лиц, употребляющих наркотические средства, имеющих несовершеннолетних детей, а также несовершеннолетних, которые сами употребляют наркотики. В рамках акции сотрудники полиции, члены Общественных советов при территориальных органах внутренних дел, представители институтов гражданского общества, медики и педагоги проводят мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений в образовательных учреждениях и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

Как сообщили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков, в 2016 году за время проведения акции "Территория безопасности" в Приморье организованы 5742 тематических мероприятия в организациях общего и дополнительного образования, в которых приняли участие свыше 167 тысяч детей и подростков. Проверено 725 мест массового пребывания молодежи. Благодаря сообщениям граждан выявлено 99 преступлений и 87 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Ликвидированы 3 наркопритона. Из незаконного оборота изъято 28 килограммов наркотиков и психоактивных веществ.

В рамках акции жителям края предлагается сообщать в территориальные органы внутренних дел информацию о фактах незаконного распространения или употребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории и вблизи учебных заведений.