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Ученые узнали, как отказ от сахара влияет на организм человека

Отказ от сахара стабилизирует давление
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что отказ от сахара улучшает состояние здоровья человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 700 добровольцев, которым пришлось на 9 дней отказаться от сахара. Результат показал, что довольно за короткий срок у испытуемых улучшилось состояние здоровье.

По словам специалистов, отказ от сахара стабилизировал давление, понизил уровень холестерина, а также снизил концентраций инсулина в крови.

Ученые уверены, что людям периодически следует отказываться от сладкого, чтобы улучшить свое состояние здоровья.

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