Неизвестные пишут сообщения с предложением купить мобильный телефон и другую технику

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

УФССП России по Приморскому краю уведомляет, что в социальной сети «В Контакте» создана мошенническая страница с личными данными и местом работы заместителя руководителя УФССП России по Приморскому краю Ольги Кабаковой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья.

С данного аккаунта подписчикам и друзьям поступают предложения о продаже сотовых телефонов и прочей техники. Предупреждаем, что все сообщения, поступающие от данной гражданки, никоим образом не относятся к действующему заместителю главного судебного пристава Приморского края Ольге Кабаковой и являются мошенническими.