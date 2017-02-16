Парень избил и ограбил подростка во Владивостоке

В отдел полиции обратилась жительница Владивостока, которая сообщила, что ее 15-летнего сына ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего, а также возможных свидетелей и осмотрели место происшествие.
Установлено, что в районе проспекта 100-летия Владивостоку неизвестный нанес подростку телесные повреждения и похитил мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали 19-летнего уроженца Ярославля.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку грозит лишение свободы до четырех лет.