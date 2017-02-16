Эксперты назвали условия для поднятия доллара и евро

Курс валют на 16 февраля

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.77 рубля, а евро - 60.02 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По мнению аналитиков, рубль будет продолжать укреплять свои позиции на фоне американской и европейской валюты. На рынке на сегодняшний день просто нет покупателей валюты, которые могли бы сдвинуть курс к намеченным величинам. И пока нефть будет демонстрировать рост, и приток иностранных средств будет положительным, рубль будет укрепляться.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Саммит Банке за 57.35 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Пойдем! за 56.25 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке ФИНАМ за 60.85 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 60.00 рубля за один евро.