Сегодня воздух в Приморье прогреется до +10°С

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки в Приморье наблюдалась сухая и теплая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха прогрелась до +5°С.

Минувшей ночью в некоторых районах выпало 0,0–0,3 мм снега. Ночной фон температуры был контрастным. На юге и в западных районах, где преобладал ветер южных направлений, местами потеплело на 4–14 градусов по сравнению с предыдущей ночью и к утру температуры повысились до 0…−2 °C. В восточной половине края ещё сохранялось влияние антициклона, минимальные температуры воздуха составили −6…−14 °C, на северо-востоке −16…−21 °C.

Во Владивостоке вчера днем было тепло, +1…−1 °C, ветер южный умеренный, без осадков. В первой половине ночи температура воздуха понизилась всего до −2 °C, а к утру вновь повысилась до 0 °C.

Сегодня, 16 февраля, небольшие осадки более вероятны в северной половине края. Ветер южный, юго-западный умеренный, на западе до сильного. Максимальная температура воздуха +2…+8 °C, на севере 0…−3 °C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, во второй половине дня юго-западный, западный умеренный до сильного. Максимальная температура воздуха +4…+6 °C.