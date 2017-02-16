В Спасске-Дальнем загорелось здание кинотеатра

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье загорелось здание, в котором располагается местный кинотеатр, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны городского округа Спасск-Дальний 12 часов 34 минуты. Спустя 2 минуты пожарные уже прибыли на место происшествия. Открытым пламенем полыхало здание, где расположилось несколько фирм и кинотеатр. Через 4 минуты очаг возгорания был локализован, а спустя еще 37 минут пожар был ликвидирован. В связи с сильным задымлением огнеборцам пришлось задействовать В связи с этим огнеборцы одно звено газодымозащитной службы.

При пожаре никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила 10 кв.м.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.