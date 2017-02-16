На Алтае обнаружили обломки вертолета Robinson, потерпевшего крушение 12 февраля

Части вертолета снесло сильным ветром

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Обломки вертолета Robinson, потерпевшего крушение 12 февраля на Алтае, обнаружены в ходе поисковой операции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как рассказали представители МЧС, элементы кресла и креплений, а также красные чехлы, предположительно от винтов и двигателя спасатели увидели с воздуха в водах Телецкого озера. Обломки эти находились в районе, который не был включен в план поисков, и их увидели случайно. Обломки найдены в воде в 25 километрах южнее от кордона Кокши. Как считают эксперты, части вертолета снесло в этот район сильным ветром.

Из-за шторма по воде подобраться к этим обломкам пока невозможно. Водолазы также были вынуждены приостановить поисковые работы. В сложившихся условиях спасатели могут потерять глубоководный поисковый комплекс Falcon, поскольку трос, удерживающий его, может попросту оборваться. Сильный шторм с мощными порывами ветра, а также ледяная вода и мощное течение в озере существенно усложняют их работу. К тому же глубина Телецкого озера в некоторых районах превышает 300 метров.

Сейчас в поисках на Телецком озере участвуют 80 человек, в том числе сотрудники заповедника.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 12 февраля, вертолет Robinson потерпел крушение на Телецком озере. На его борту, по предварительным данным, находились бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании Heli Club Мария Козинцева, профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин, а также шеф-пилот «Алтайавиа» Дмитрий Ракицкий с женой Еленой Ракитской.