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Стали известны подробности наезда на пешеходов во Владивостоке

Женщина была за рулем второй день
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пешеходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России  по Приморью. 

Ранее агентство сообщало, что дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на острове Русский, на улице Аякс, 10. Водитель автомашины Toyota Cami, двигаясь со стороны поселка Канал к Океанариуму, проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть.

На место происшествия выехали наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД и бригада медиков.

В результате ДТП пострадали три пешехода, из них двое госпитализированы. Потерпевшим диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы.

Установлено, что 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством категории «В» в 2003 году. Автомашину Toyota Cami приобрела 14 февраля 2017 года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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