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Фоторепортажи

Во Владивостоке почтили память героев, погибших при исполнении служебного долга

Памятные мероприятия прошли в парке Победы
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Вчера, 15 февраля, в нашей стране отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Памятные мероприятия прошли в парке Победы.

Отдать дань памяти погибшим героям к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103), пришли сотни горожан – воспитанники детских патриотических клубов, школьники, студенты, ветераны, представители общественных организаций, администрации Владивостока и Приморского края, думы города, родственники и друзья погибших героев.

К собравшимся в этот день у памятника горожанам обратился заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров. Он ещё раз напомнил о подвигах наших героях, а также пожелал всем участникам памятного митинга здоровья, добра и мирного неба головой.

В рамках памятного митинга прошла церемония вручения медалей Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». За подготовку и издание книг памяти о героях столь высокой награды были удостоены председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко и известный приморский журналист Андрей Островский. Стоит отметить, что в память о приморцах, погибших в ходе локальных войн, было издано 4 книги. Книги выпускаются каждые пять лет, начиная с 1999 года. На их страницах – имена тех, кто погиб, защищая страну и интересы Родины…

Завершилось мероприятия в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, минутой молчания и возложением венков и цветов к памятнику.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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