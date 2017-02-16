Житель Приморья убил своего приятеля из-за перстня в новогодние праздники

Фигурант дела получил длительный срок

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

22-летний житель Артема осужден на длительный срок за разбойное нападение и убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в период новогодних праздников в 2016 году в квартире убитого, который являлся другом семьи подсудимого.

Придя в гости к потерпевшему, подсудимый в процессе общения с ним увидел на его пальце массивный золотой перстень, который решил похитить. Молодой человек взял на кухне нож, который нанес несколько ударов по туловище и шее хозяину квартиры. Убедившись, что последний мертв, злоумышленник забрал кольцо. Переместив тело убитого на кухню, фигурант попытался засунуть его в холодильник, предварительно вытащив оттуда продукты. Место происшествия он покинул через окно помещения квартиры, располагавшейся на первом этаже дома.

На следующий день обвиняемый сдал похищенное кольцо в ломбард, получив за него 11 тысяч рублей.

Родственники убитого, заподозрив, что тот несколько дней не выходит на связь, приехали к нему домой, обнаружив труп хозяина квартиры в открытом холодильнике.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы.