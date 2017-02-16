В России установили миррой рекорд по самому долгому поцелую

Конкурс проходил в День всех влюбленных

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В Санкт-Петербурге на день всех влюбленных прошел необычный конкурс – самый долгий поцелуй, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Метро.

Условия конкурса были непростыми - в ходе состязания влюбленным нельзя было размыкать губы ни на секунду. Кроме того, организаторы проверяли прочность чувств участников дополнительными испытаниями: в процессе они должны были постить фотографии в социальные сети, приседать, запускать в небо шары желаний и пить коктейли.

Так как рекорд установливали по длительности поцелуя в ресторане, уставших и голодных участников пытались соблазнить вкуснопахнущей и бесплатной едой. Впрочем, никто так и не променял любовь на сытый желудок.

Как рассказали организаторы мероприятия, добровольно никто не прекращал целоваться, все размыкали губы только из-за специальных заданий.

Отметим, что по техники поцелуя никаких особенных требований не было. Первые участники соревнования выбыли спустя лишь полтора часа. А рекордсменами стала пара, которая продержалась в поцелуе 3 часа 48 минут и 15 секунд.