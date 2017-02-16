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За утро четверга во Владивостоке произошло 15 аварий

Покрытие на дороге стало скользким из-за резкого перепада температуры
Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 16 февраля, менее чем за три часа в дежурную часть ГИБДД города Владивостока поступило 15 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Многие водители Владивостока, выехав утром на своих автомашинах, заметили, что покрытие на дороге стало скользким. В связи с перепадом температур от отрицательных к положительным значениям возник эффект, называемый «выпотеванием асфальта». Проще говоря, покрытие стало влажным, а учитывая, что на асфальте имеется тонкий жировой слой от продуктов сгорания, то дороги стали скользкими. Этот эффект также можно ощутить при начале дождя, когда асфальт только начинает намокать.

Подобное явление опасней, чем снег или дождь, так как при виде осадков водитель становится бдительным: снижает скорость, избегает резких маневров. Но не все водители обращают внимание на влажный асфальт при, казалось бы, хорошей погоде.

Госавтоинспекция обращается к водителям быть особо внимательными в переходный период «зима-весна» и, садясь за руль, обращать внимание на погодные явления.

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