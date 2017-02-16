Приморец разбил угнанный автомобиль

Парень признался в содеянном

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение об угоне с придомовой территории микроавтобуса Toyota Lite Ace Noah, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и изъяли записи камер видеонаблюдения. Ориентировка на автомашину была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в 12 километрах от Дальнегорска в овраге сотрудники полиции обнаружили похищенную иномарку со следами ДТП.

Эксперт-криминалист на месте происшествия изъял следы обуви подозреваемого.

Трасологическая экспертиза позволила установить личность злоумышленника. Инспекторы патрульно-постовой службы задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в автоугоне. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.