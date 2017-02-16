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Во Владивостоке автомобилистка выбила "страйк" из пешеходов

Женщина проигнорировала красный сигнал светофора
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП с участием пешеходов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел сегодня в 9 часов утра в районе кампуса ДВФУ на острове Русский. За рулем автомобиля марки Terios находилась женщина, которая, по непонятным пока причинам, не остановилась перед пешеходным переходом и продолжила движение на красный сигнал светофора. В этот момент дорогу уже начали переходить пешеходы, которые попали под колеса мини-джипа. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор, находившийся в салоне авто. По предварительной информации, трипешехода сейчас находятся в больнице. Остальные, судя по всему, получили не такие серьезные травмы. 

Как стало известно, девушка за рулем автомобиля находилась в первый раз.

В Пресс-службе ГИБДД по Владивостоку корреспонденту РИА VladNews сообщили, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. 

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