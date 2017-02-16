В Приморье при пожаре спасен мужчина

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило ранним утром на пульт пожарно-спасательной службы Надеждинского муниципального района, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморью. Заявитель сообщил, что в посёлке Новый открытым пламенем горит частный дом, расположенный на улице Солнечная.

Уже через 7 минут пожарные бригады находились на месте происшествия и тушили коттедж. Пламенем были объяты веранда, котельная и крыша одноэтажного кирпичного дома. На момент пожара в помещении находился хозяин дома, которому огнеборцы помогли выйти на улицу. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных мужчина не пострадал, его жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.

Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Противостояли огню 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

В настоящее время в причинах пожара разбираются специалисты.