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В Приморье при пожаре спасен мужчина

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило ранним утром на пульт пожарно-спасательной службы Надеждинского муниципального района, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморью. Заявитель сообщил, что в посёлке Новый открытым пламенем горит частный дом, расположенный на улице Солнечная.

Уже через 7 минут пожарные бригады находились на месте происшествия и тушили коттедж. Пламенем были объяты веранда, котельная и крыша одноэтажного кирпичного дома. На момент пожара в помещении находился хозяин дома, которому огнеборцы помогли выйти на улицу. Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных мужчина не пострадал, его жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.

Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Противостояли огню 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

В настоящее время в причинах пожара разбираются специалисты.

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