Проводится проверка обстоятельств ДТП

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 54-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Opa сбил на пешеходном переходе около дома по улице Олега Кошевого,25 пенсионерку; 61-летняя женщина получила закрытый перелом шейки правого плеча со смещением - и направлена на стационарное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел 15 февраля около 19:30.

Известно, что автомобиль двигался со стороны улицы Катерной в сторону улицы Надибаидзе.

Проверка по факту ДТП продолжается.

Аналогичная авария произошла на том же самом месте через 3,5 часа: около 23:00 молодой водитель сбил своего ровесника-пешехода.