Владивостокский водитель-новичок сбил молодого парня на пешеходном переходе

Потерпевший получил тяжелую травму ноги

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 19-летний водитель автомобиля Тойота Корона сбил 20-летнего молодого человека на пешеходном переходе около дома по адресу улица Олега Кошевого,25. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, потерпевший получил тяжелую травму ноги (открытый перелом обеих костей голени со смещением) и теперь находится на лечении в стационаре.

Авария произошла 15 февраля около 23:00. Автомобиль двигался со стороны улицы Катерной в сторону улицы Надибаидзе.

Обстоятельства ДТП уточняются специалистами, проверка продолжается.