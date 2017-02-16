Владивостокский водитель-новичок сбил молодого парня на пешеходном переходе

Во Владивостоке 19-летний водитель автомобиля Тойота Корона сбил 20-летнего молодого человека на пешеходном переходе около дома по адресу улица Олега Кошевого,25. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, потерпевший получил тяжелую травму ноги (открытый перелом обеих костей голени со смещением) и теперь находится на лечении в стационаре.
Авария произошла 15 февраля около 23:00. Автомобиль двигался со стороны улицы Катерной в сторону улицы Надибаидзе.
Обстоятельства ДТП уточняются специалистами, проверка продолжается.