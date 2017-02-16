Теракт в Китае: 8 человек погибли, 10 ранены

Нападавшие были вооружены тесаками и ножами

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В Китае в результате теракта погибли 8 человек, еще 10 человек были ранены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел во вторник, 14 февраля, примерно в 19:20 по местному времени в уезде Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района, который расположен на северо-западе КНР. Злоумышленники напали на группу людей. По данным местных СМИ, нападавшие были вооружены тесаками и ножами.

На место инцидента сразу же прибыли полиция и сотрудники спецслужбы. Силовикам удалось ликвидировать двоих террористов буквально через несколько минут после того как стало известно о нападении. Еще шесть человек были арестованы.

Следует отметить, что Синьцзян-Уйгурский автономный район – самый крупный район Китая. Он занимает 1/6 территории Китая. Этот район имеет сухопутную границу протяженностью 5600 км с восемью государствами, включая Афганистан, а также территориями, контролируемые Пакистаном. В СУАР активно действует террористическая организация «Исламское движение Восточного Туркестана», запрещенная в России . Члены этой организации уже неоднократно устраивали теракты, а также провоцировали массовые беспорядки.