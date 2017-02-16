Шесть пожаров зафиксировано в Приморье 10:40, 16 февраля Шесть пожаров зафиксировано в Приморье
Yeruslan 10:18, 16 февраля Yeruslan "заваливается" на борт
Во Владивостоке начинаются слушания по делу 10:00, 16 февраля Во Владивостоке начинаются слушания по делу "приморских партизан"
Новостная лента
Февраль, 16 четверг
11:27
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
11:27
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
11:27
Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО Эксклюзив
11:26
Во Владивостоке 70 студентов проверили свои знания на физико-технической контрольной Фото
11:15
Ученые ДВФУ придумали, как сделать костные импланты прочнее
11:04
Более 500 школьников Владивостока посетили уроки мужества МРЦ и Росгвардии Фото
10:53
Очередной «мастер парковки» наказан во Владивостоке
10:40
Шесть пожаров зафиксировано в Приморье
10:39
День зимних видов спорта отметили в Приморье Видео
10:29
Во Владивостоке ожидается разрушение и вынос припайного льда
10:18
Yeruslan "заваливается" на борт
10:07
Орехи помогают в борьбе с раком, - ученые
10:00
Во Владивостоке начинаются слушания по делу "приморских партизан"
09:47
Жительница Хабаровска осуждена в Приморье за кражу
09:33
На месте обрушения трассы во Владивостоке возведут забор
09:26
Два месяца осталось до завершения приема заявок на конкурс журналистов
09:22
​Прокурор и адвокат строителя Приморского океанариума перешли на личности Эксклюзив
09:19
По факту обрушения дороги во Владивостоке возбуждено уголовное дело Фото
09:13
В аэропорту Владивостока задерживают авиарейс
09:09
Гороскоп на 16 февраля
08:17
Часть Владивостока останется без света в четверг, 16 февраля Адреса
08:05
Во Владивостоке сегодня возможен снег с дождем
07:24
Мужчина ездил по поддельным правам
06:42
Безопасность на транспорте приморцам обойдется дорого Эксклюзив
06:18
Мужчины лысеют из-за своих матерей, - ученые
05:24
«Владивосток-2000» может стать пластиковым
04:28
Распитие спиртных напитков обернулось ножевым ранением
03:11
Женщина добровольно сдала в полицию охотничий карабин
02:28
За перемещение самогона россияне будут платить штраф
01:27
Пьяный мужчина не выпускал медработника из квартиры
00:09
Около детского сада найдена нога ребенка в Краснодаре
Февраль, 15 среда
23:03
Школа «Управдом»: разбираемся с новым порядком начисления ОДН
22:31
«Тур острова Папенберг» состоится уже в эту субботу
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4084 (23) от 16 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В философских лабиринтах
Строили дом – обрушили дорогу…
Лев и пума – год как не разлей вода
Серебро у нашего студента
Коня на скаку не остановит, но приставам накостыляет
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Шесть пожаров зафиксировано в Приморье

Информации о пострадавших нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 6 пожаров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. 

На тушении было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники.По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра на территории Приморского края выявлены 4 тепловые аномалии в 3-х муниципальных образованиях: 1 – в Дальнегорском городском округе, 2- в Кавалеровском муниципальном районе, 1 – в Ольгинском муниципальном районе. Проверяются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке начинаются слушания по делу
10:00, 16 февраля 2017 Во Владивостоке начинаются слушания по делу "приморских партизан"

Начало в 10:00

Жительница Хабаровска осуждена в Приморье за кражу
09:47, 16 февраля 2017 Жительница Хабаровска осуждена в Приморье за кражу

Женщина отправится в колонию практически на пять лет

На месте обрушения трассы во Владивостоке возведут забор
09:33, 16 февраля 2017 На месте обрушения трассы во Владивостоке возведут забор

Во Владивостоке обсудили вопросы ликвидации последствий обвала дороги

Мужчина ездил по поддельным правам
07:24, 16 февраля 2017 Мужчина ездил по поддельным правам

По данному факту возбуждено уголовное дело

Распитие спиртных напитков обернулось ножевым ранением
04:28, 16 февраля 2017 Распитие спиртных напитков обернулось ножевым ранением

Женщина пыталась разнять дерущихся с помощью ножа

Около детского сада найдена нога ребенка в Краснодаре
00:09, 16 февраля 2017 Около детского сада найдена нога ребенка в Краснодаре

Проводится проверка

В Москве трое грабителей напали на инкассаторов, один человек погиб
19:40, 15 февраля 2017 В Москве трое грабителей напали на инкассаторов, один человек погиб

При нападении применялось огнестрельное оружие