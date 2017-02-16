Шесть пожаров зафиксировано в Приморье

Информации о пострадавших нет

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 6 пожаров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники.По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра на территории Приморского края выявлены 4 тепловые аномалии в 3-х муниципальных образованиях: 1 – в Дальнегорском городском округе, 2- в Кавалеровском муниципальном районе, 1 – в Ольгинском муниципальном районе. Проверяются.