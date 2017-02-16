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Фоторепортажи

Во Владивостоке 70 студентов проверили свои знания на физико-технической контрольной

Участникам предстояло решить 15 задач
Фото: Ксения Бердецкая Фото: Ксения Бердецкая
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Единственной на Дальнем Востоке площадкой для Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!» стал Дальневосточный федеральный университет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ. Свои знания по школьным предметам — математике, информатике и физике — проверили 70 студентов, старшеклассников и жителей Владивостока. 

За два с половиной часа участникам предстояло решить 15 задач — по пять на каждую дисциплину, при этом условия были построены так, что ответов на вопросы в интернете не найти. Как отметила организатор акции в ДВФУ, заведующая кафедрой алгебры, геометрии и анализа Школы естественных наук Риорита Шепелева, в прошлом году подобную всероссийскую контрольную под названием «Что и требовалось доказать» проводили только по математике, и тогда Владивосток оказался в числе городов-лидеров по количеству «пятерок» и «четверок».

«Конечно, большинство участников акции — это студенты и школьники, увлеченные точными науками. Очень интересно наблюдать за взрослыми, которые решают школьные задачи, — поделилась Риорита Шепелева. — В этом году уровень заданий чуть сложнее, но они все из жизни. Вся соль в том, чтобы показать: математика, информатика и физика — это не просто науки, а те предметы, которые нужны каждый день».

Отметим, что всего в первой Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!» приняли участие более 35 000 человек. 

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