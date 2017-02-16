Самым несчастливым пешеходным переходом Владивостока в среду оказался переход на Чуркине 11:42, 16 февраля Самым несчастливым пешеходным переходом Владивостока в среду оказался переход на Чуркине (Эксклюзив)
Во Владивостоке автомобилистка выбила 11:41, 16 февраля Во Владивостоке автомобилистка выбила "страйк" из пешеходов (Видео)
Шесть пожаров зафиксировано в Приморье 10:40, 16 февраля Шесть пожаров зафиксировано в Приморье
Новостная лента
Февраль, 16 четверг
12:13
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
12:13
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
12:13
Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО Эксклюзив
11:54
Егор Костенец ждет доброе смс-сообщение Видео
11:42
Самым несчастливым пешеходным переходом Владивостока в среду оказался переход на Чуркине Эксклюзив
11:41
Во Владивостоке автомобилистка выбила "страйк" из пешеходов Видео
11:36
Теракт в Китае: 8 человек погибли, 10 ранены
11:26
Во Владивостоке 70 студентов проверили свои знания на физико-технической контрольной Фото
11:15
Ученые ДВФУ придумали, как сделать костные импланты прочнее
11:04
Более 500 школьников Владивостока посетили уроки мужества МРЦ и Росгвардии Фото
10:53
Очередной «мастер парковки» наказан во Владивостоке
10:40
Шесть пожаров зафиксировано в Приморье
10:39
День зимних видов спорта отметили в Приморье Видео
10:29
Во Владивостоке ожидается разрушение и вынос припайного льда
10:18
Yeruslan "заваливается" на борт
10:07
Орехи помогают в борьбе с раком, - ученые
10:00
Во Владивостоке начинаются слушания по делу "приморских партизан"
09:47
Жительница Хабаровска осуждена в Приморье за кражу
09:33
На месте обрушения трассы во Владивостоке возведут забор
09:26
Два месяца осталось до завершения приема заявок на конкурс журналистов
09:22
​Прокурор и адвокат строителя Приморского океанариума перешли на личности Эксклюзив
09:19
По факту обрушения дороги во Владивостоке возбуждено уголовное дело Фото
09:13
В аэропорту Владивостока задерживают авиарейс
09:09
Гороскоп на 16 февраля
08:17
Часть Владивостока останется без света в четверг, 16 февраля Адреса
08:05
Во Владивостоке сегодня возможен снег с дождем
07:24
Мужчина ездил по поддельным правам
06:42
Безопасность на транспорте приморцам обойдется дорого Эксклюзив
06:18
Мужчины лысеют из-за своих матерей, - ученые
05:24
«Владивосток-2000» может стать пластиковым
04:28
Распитие спиртных напитков обернулось ножевым ранением
03:11
Женщина добровольно сдала в полицию охотничий карабин
02:28
За перемещение самогона россияне будут платить штраф
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4084 (23) от 16 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В философских лабиринтах
Строили дом – обрушили дорогу…
Лев и пума – год как не разлей вода
Серебро у нашего студента
Коня на скаку не остановит, но приставам накостыляет
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Самым несчастливым пешеходным переходом Владивостока в среду оказался переход на Чуркине

Здесь сбили двух пешеходов за один вечер
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 15 февраля самым несчастливым пешеходным переходом оказался переход на Чуркине - в районе дома №25 по улице Олега Кошевого. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, здесь автолюбители сбили двух пешеходов за один вечер.

Всего в этот день во Владивостоке произошло 88 ДТП, из которых 46 - с материальным ущербом. Участники 13 столкновений составили европротоколы. В двух авариях пострадало два человека - 20-летний парень и 61-летняя женщина.

Всего в ГАИ приморской столицы за сутки было зарегистрировано 328 нарушений Правил дорожного движения. Сотрудники ДПС остановили 12 любителей быстрой езды и 8 автолюбителей "под шофе". Составлены протоколы в отношении 4 нарушителей правил перевозки несовершеннолетних, 32 нарушителей правил парковки. По тонировке составлено 8 протоколов, по статье 20.25 КоАП РФ - 5 протоколов.

На штраф-стоянку за вторник было доставлено 33 автомобиля. ПДД нарушили 5 водителей автобусов и 7 таксистов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Более 500 школьников Владивостока посетили уроки мужества МРЦ и Росгвардии
11:04, 16 февраля 2017 Более 500 школьников Владивостока посетили уроки мужества МРЦ и Росгвардии

Участниками стали 516 подростков

Очередной «мастер парковки» наказан во Владивостоке
10:53, 16 февраля 2017 Очередной «мастер парковки» наказан во Владивостоке

Автомобиль закидали мусором

Во Владивостоке ожидается разрушение и вынос припайного льда
10:29, 16 февраля 2017 Во Владивостоке ожидается разрушение и вынос припайного льда

Выход на лед опасен, выезд автомобилей запрещен

Yeruslan
10:18, 16 февраля 2017 Yeruslan "заваливается" на борт

Крен увеличился до 4 градусов

Два месяца осталось до завершения приема заявок на конкурс журналистов
09:26, 16 февраля 2017 Два месяца осталось до завершения приема заявок на конкурс журналистов

Новинкой конкурса 2016-2017 года стала спецноминация от партнера конкурса

В аэропорту Владивостока задерживают авиарейс
09:13, 16 февраля 2017 В аэропорту Владивостока задерживают авиарейс

Расписание

Гороскоп на 16 февраля
09:09, 16 февраля 2017 Гороскоп на 16 февраля

День идеален для принятия жестких волевых решений