Самым несчастливым пешеходным переходом Владивостока в среду оказался переход на Чуркине

Здесь сбили двух пешеходов за один вечер

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 15 февраля самым несчастливым пешеходным переходом оказался переход на Чуркине - в районе дома №25 по улице Олега Кошевого. Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, здесь автолюбители сбили двух пешеходов за один вечер.

Всего в этот день во Владивостоке произошло 88 ДТП, из которых 46 - с материальным ущербом. Участники 13 столкновений составили европротоколы. В двух авариях пострадало два человека - 20-летний парень и 61-летняя женщина.

Всего в ГАИ приморской столицы за сутки было зарегистрировано 328 нарушений Правил дорожного движения. Сотрудники ДПС остановили 12 любителей быстрой езды и 8 автолюбителей "под шофе". Составлены протоколы в отношении 4 нарушителей правил перевозки несовершеннолетних, 32 нарушителей правил парковки. По тонировке составлено 8 протоколов, по статье 20.25 КоАП РФ - 5 протоколов.

На штраф-стоянку за вторник было доставлено 33 автомобиля. ПДД нарушили 5 водителей автобусов и 7 таксистов.