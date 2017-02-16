Ученые выяснили, какой ген поможет человечеству избавиться от ожирения

Люди чувствуют насыщение даже от минимального количества пищи

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Группа ученых из Дании и Австралии в ходе исследований обнаружили уникальный ген, который поможет человечеству избавиться от ожирения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование на круглых червях, так как их мозг на 80% совпадает с человеческим, и обнаружили уникальный ген, который отвечает за быстрое насыщения даже от незначительного приема пищи.

По словам специалистов, данное исследование поможет в дальнейшем изобрести средство от ожирения, а также специальную генную терапию, которая будет направлена на выработку чувства сытости от небольших приемов пищи.