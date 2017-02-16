Ученые ДВФУ придумали, как сделать костные импланты прочнее

Созданы инновационные биоматериалы для регенеративной костной хирургии

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Ученые Дальневосточного федерального университета на острове Русский создали инновационную технологию синтеза современных биоматериалов для регенеративной костной хирургии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ. Новый керамический биоматериал обладает высокой пористостью и прочностью, что обеспечит более эффективную интеграцию импланта в скелет.

В медицине существует острая проблема совершенствования медицинских материалов для регенерации костных тканей человека. Одним из важнейших свойств биокерамики, которая используется в качестве имплантов, является развитая пористая структура высокой конструкционной прочности. Это обеспечивает эффективную глубину прорастания костной ткани в имплант и уменьшает вероятность избыточного разрушения кости. Соблюдение таких условий является чрезвычайно сложной задачей для традиционных методов синтеза, что требует поиска современных и нестандартных подходов.

Ученые ДВФУ предлагают новый способ синтеза пористой керамики на основе синтетического класса силикатов и особой технологии соединения материалов. Этот высокотехнологичный подход позволяет создавать новые и ранее не изученные биоактивные керамические материалы. Это искусственные матриксы кости со структурой и свойствами, подобными костной ткани. Получаемый материал представляет современный класс «биокерамик» и соответствует всем необходимым требованиям современной медицины.