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Общество

Более 500 школьников Владивостока посетили уроки мужества МРЦ и Росгвардии

Участниками стали 516 подростков
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

За две недели до празднования Дня защитника Отечества бойцы двух ведущих спецподразделений Росгвардии - ОМОНа и СОБРа - при поддержке МКУ «Молодежный ресурсный центр» провели в школах Владивостока восемь патриотических мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Их участниками стали 516 подростков приморской столицы - учащиеся школ №18,38,52,26,68,37 и 57, а также гимназии №1.

Завершающий из запланированных на февраль уроков мужества состоялся вчера, 15 февраля, в школе №57. Бойцы, многие из которых не раз бывали в командировках в горячих точках, рассказывали старшеклассникам об истории создания спецподразделений Росгвардии и особенностях службы. Также они представили документальные фильмы, снятые их коллегами в разные годы службы. В конце каждой встречи подросткам демонстрировались современные виды боевого оружия, которое состоит на вооружении правоохранительных органов России.

«На уроках мужества школьники видели достойный пример для подражания - мужественных сотрудников Управления Росгвардии по Приморскому краю, стоящих на страже национальной безопасности России, – отметил член Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. - Отмечу, что традиционный городской месячник гражданско-патриотического воспитания, посвященный Дню защитника Отечества, на этом не заканчивается. До конца февраля молодежный центр проведет в разных школах города военизированные эстафеты с элементами ГО «Служу России».

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