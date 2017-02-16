Крен увеличился до 4 градусов

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

У теплохода "Еруслан" увеличился крен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта.

Yeruslan (флаг Камбоджа, порт регистрации Пномпень, судовладелец Claner Shipping Ltd), стоящий во льду в Амурском заливе порта Владивосток (якорная точка № 65) изменил свое положение. Зафиксировано увеличение крена до 4 градусов, а также погружение кормовой части судна и появление воды в кормовой части третьего трюма.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что на корабле-призраке "Еруслан" произошел пожар. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Сгоревшее судно начало медленно уходить под воду. Немногим позже стало известно, что на судне орудуют мародеры. Сейчас судно «Еруслан», арестованное за долги перед экипажем и брошенное судовладельцем, будет отбуксировано на мель во избежание затопления. Как это будет сделано, решет комиссия по чрезвычайным ситуациям.