Орехи помогают в борьбе с раком, - ученые

Химические свой разрушают раковые клетки

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Немецкие ученые в ходе исследования доказали, что орехи помогают в лечении рака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Heilpraxisnet.

По словам специалистов, орехи положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и работу мозга, а также на здоровье прямой кишки



Ученые доказали, что этот продукт активизирует защитные силы организма для детоксикации активных форм кислорода. В свою очередь вещества под воздействием ультрафиолетового излучения или же химических веществ способных разрушать защитный слой раковых клеток. Организм человека способен сам генерировать активные формы кислорода, но добавляя в диету больного орехи процесс можно ускорить в разы.

В ходе исследования специалисты использовали 5 видов орехов: фундук, грецкие, миндаль, фисташки и макадамии. Их “переварили” в лабораторных условиях, после чего исследовали их эффективность на клеточных линиях.

Результат показал, что деятельность защитных ферментов каталазы и супероксида дисмутазы в обработанных клетках активизируется, а обработанные раковые клетки начинают погибать.