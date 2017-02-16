Шесть пожаров зафиксировано в Приморье 10:40, 16 февраля Шесть пожаров зафиксировано в Приморье
Yeruslan 10:18, 16 февраля Yeruslan "заваливается" на борт
Во Владивостоке начинаются слушания по делу 10:00, 16 февраля Во Владивостоке начинаются слушания по делу "приморских партизан"
Новостная лента
Февраль, 16 четверг
10:42
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
10:42
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
10:42
Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО Эксклюзив
10:40
Шесть пожаров зафиксировано в Приморье
10:39
День зимних видов спорта отметили в Приморье Видео
10:29
Во Владивостоке ожидается разрушение и вынос припайного льда
10:18
Yeruslan "заваливается" на борт
10:07
Орехи помогают в борьбе с раком, - ученые
10:00
Во Владивостоке начинаются слушания по делу "приморских партизан"
09:47
Жительница Хабаровска осуждена в Приморье за кражу
09:33
На месте обрушения трассы во Владивостоке возведут забор
09:26
Два месяца осталось до завершения приема заявок на конкурс журналистов
09:22
​Прокурор и адвокат строителя Приморского океанариума перешли на личности Эксклюзив
09:19
По факту обрушения дороги во Владивостоке возбуждено уголовное дело Фото
09:13
В аэропорту Владивостока задерживают авиарейс
09:09
Гороскоп на 16 февраля
08:17
Часть Владивостока останется без света в четверг, 16 февраля Адреса
08:05
Во Владивостоке сегодня возможен снег с дождем
07:24
Мужчина ездил по поддельным правам
06:42
Безопасность на транспорте приморцам обойдется дорого Эксклюзив
06:18
Мужчины лысеют из-за своих матерей, - ученые
05:24
«Владивосток-2000» может стать пластиковым
04:28
Распитие спиртных напитков обернулось ножевым ранением
03:11
Женщина добровольно сдала в полицию охотничий карабин
02:28
За перемещение самогона россияне будут платить штраф
01:27
Пьяный мужчина не выпускал медработника из квартиры
00:09
Около детского сада найдена нога ребенка в Краснодаре
Февраль, 15 среда
23:03
Школа «Управдом»: разбираемся с новым порядком начисления ОДН
22:31
«Тур острова Папенберг» состоится уже в эту субботу
21:11
День защитника Отечества в школах Владивостока отмечают встречами с ветеранами и уроками мужества
20:36
Во Владивостоке пройдёт четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
19:40
В Москве трое грабителей напали на инкассаторов, один человек погиб Видео
19:16
Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока - могут отпустить 16 февраля Эксклюзив
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4084 (23) от 16 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В философских лабиринтах
Строили дом – обрушили дорогу…
Лев и пума – год как не разлей вода
Серебро у нашего студента
Коня на скаку не остановит, но приставам накостыляет
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Орехи помогают в борьбе с раком, - ученые

Химические свой разрушают раковые клетки
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Немецкие ученые в ходе исследования доказали, что орехи помогают в лечении рака, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Heilpraxisnet.

По словам специалистов, орехи положительно влияют на сердечно-сосудистую систему и работу мозга, а также на здоровье прямой кишки


Ученые доказали, что этот продукт активизирует защитные силы организма для детоксикации активных форм кислорода. В свою очередь вещества под воздействием ультрафиолетового излучения или же химических веществ способных разрушать защитный слой раковых клеток. Организм человека способен сам генерировать активные формы кислорода, но добавляя в диету больного орехи процесс можно ускорить в разы.

В ходе исследования специалисты использовали 5 видов орехов: фундук, грецкие, миндаль, фисташки и макадамии. Их “переварили” в лабораторных условиях, после чего исследовали их эффективность на клеточных линиях.

Результат показал, что деятельность защитных ферментов каталазы и супероксида дисмутазы в обработанных клетках активизируется, а обработанные раковые клетки начинают погибать.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Мужчины лысеют из-за своих матерей, - ученые
06:18, 16 февраля 2017 Мужчины лысеют из-за своих матерей, - ученые

Специалисты провели исследование

Футбол вызывает слабоумие
14:35, 15 февраля 2017 Футбол вызывает слабоумие

Ученые проводили исследования 40 лет

Ученые выяснили, чего не хватает женщинам в годы кризиса
12:27, 15 февраля 2017 Ученые выяснили, чего не хватает женщинам в годы кризиса

Люди пытаются «выживать» в современном мире

Ученые узнали, почему женщины не торопятся рожать детей
02:34, 15 февраля 2017 Ученые узнали, почему женщины не торопятся рожать детей

Какие болезни несет за собой возраст

Женщины и в 80 лет продолжают любить секс, - ученые
19:05, 14 февраля 2017 Женщины и в 80 лет продолжают любить секс, - ученые

Специалисты провели исследование

Сокращенный рабочий день положительно влияет на здоровье человека, - ученые
13:48, 14 февраля 2017 Сокращенный рабочий день положительно влияет на здоровье человека, - ученые

Также лучше становится и эффективность труда

Дневной сон ускоряет развитие речи, - ученые
12:27, 14 февраля 2017 Дневной сон ускоряет развитие речи, - ученые

У детей начинает лучше работать память