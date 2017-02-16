Жительница Хабаровска осуждена в Приморье за кражу

Женщина отправится в колонию практически на пять лет

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

В Хасанском районе вынесен приговор жительнице Хабаровска, обвиняемой в краже и попытках совершения краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Преступления были совершены в период с июля по сентябрь 2016 года. Злоумышленница проникала в квартиры путем свободного доступа, пользуясь тем, что жильцы не запирали входные двери. Предметом посягательств становилась сумки, кошельки, мобильные телефоны, личные вещи потерпевших.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя жительница Хабаровска, которая приехала на подработку в Хасанский район.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей наказание в виде4 лет 8 месяцев лишения свободы.