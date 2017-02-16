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На месте обрушения трассы во Владивостоке возведут забор

Во Владивостоке обсудили вопросы ликвидации последствий обвала дороги
Фото: Семён Апасов, РИА VladNews Фото: Семён Апасов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

На заседании оперативного штаба под руководством и.о. главы Владивостока Константина Лободы по ликвидации последствий обрушения подпорной стены и части дороги по улице Станюковича обсуждены вопросы ликвидации аварийной ситуации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

В ходе совещания определены первоочередные задачи и ответственные за их исполнение лица. Главная задача – строительство временной теплотрассы. Это позволит исключить поврежденный участок из схемы теплоснабжения и проводить работы по реконструкции обрушенной подпорной стены.

Параллельно с прокладкой временной теплотрассы начнутся инженерно-геологические изыскания, которые будет вести Дальневосточный научно-исследовательский институт по строительству (ДальНИИС).

Для обеспечения безопасности при проведении строительных работ по улице Станюковича принято решение возвести забор. Пешеходное движение будет осуществляться только с обратной стороны Приморского краевого института развития образования.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств. 

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