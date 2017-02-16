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Фоторепортажи

По факту обрушения дороги во Владивостоке возбуждено уголовное дело

Расследование продолжается
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

После прокурорской проверки, которая была назначена из-за обрушения части дорожного полотна в районе улицы Станюковича, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в районе поврежденного участка автомобильной дороги ООО «Горспецстрой-2» ведутся строительные работы по возведению объекта «Многоярусная парковка в районе улицы Станюковича, 1 в г. Владивостоке».

Несмотря на то, что еще на прошлой неделе были выявлены трещины в дорожном полотне, данная компания мер к незамедлительному прекращению работ и устранению выявленных дефектов не предприняла, продолжив работы на объекте.

При этом заказчик строительных работ - ООО «Каскад-Строй», зная об образовании повреждений в дорожном полотне, мер по контролю за действиями подрядчика не осуществлял, требование об остановке работ на объекте направлено не было.

Бездействие в вопросах содержания и обеспечения сохранности конструктивных элементов автомобильной дороги привело к обрушению дорожного полотна и грунта в районе дома № 1 по ул. Станюковича в г. Владивостоке, в результате чего образовался котлован длиной около 40 метров и глубиной порядка 20 метров.

Предварительная сумма ущерба составила свыше 1,2 млн рублей.

Учитывая данные обстоятельства, материалы проверки направлены в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало,что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцыПо предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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