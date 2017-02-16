Егор Костенец ждет доброе смс-сообщение

Мальчику необходима реабилитация

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Прямо сейчас жители Приморья уже отправляют добрые смс-сообщения, чтобы помочь 6-летнему жителю Находки Егору Костенцу поехать в Москву на реабилитацию. То, что ребенок родился с ДЦП – для родителей стало настоящим шоком – к появлению Егора мама и папа готовились основательно. Но еще большая ответственность легла на родителей, когда врачи поставили диагноз. Несколько лет назад в этой семье случилась и другая трагедия – погиб отец Егора. Мать с больным ребенком осталась без средств для существования. Помочь мальчику в реабилитации вызвался «Русфонд», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.