Прямо сейчас жители Приморья уже отправляют добрые смс-сообщения, чтобы помочь 6-летнему жителю Находки Егору Костенцу поехать в Москву на реабилитацию. То, что ребенок родился с ДЦП – для родителей стало настоящим шоком – к появлению Егора мама и папа готовились основательно. Но еще большая ответственность легла на родителей, когда врачи поставили диагноз. Несколько лет назад в этой семье случилась и другая трагедия – погиб отец Егора. Мать с больным ребенком осталась без средств для существования. Помочь мальчику в реабилитации вызвался «Русфонд», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Егор Костенец ждет доброе смс-сообщение
Мальчику необходима реабилитацияВладивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.
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