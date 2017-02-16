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День зимних видов спорта отметили в Приморье

Скучая по олимпиаде
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Олимпийские игры в Сочи в 2014 году завершились для сборной России практически идеально - наша команда заняла 1-ое общекомандное место, да и в целом праздник спорта удался. Правда, двухнедельных соревнований стране явно не хватило, поэтому уже через год по всей России стал проходить так называемый день зимних видов спорта, собирающий на различных площадках всех любителей морозных дисциплин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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