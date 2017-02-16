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Гороскоп на 16 февраля

День идеален для принятия жестких волевых решений
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня в гороскопе на первый план выйдут такие черты, как решительность и резкость, так что вероятность перегнуть палку в общении велика как никогда, сообщает 1001 Гороскоп. В такой день лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». В противном случае, жесткость и упорство, которые предполагают звезды, могут обернуться для вас большим количеством конфликтов с окружающими. Впрочем, в любом случае, рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!

Сегодня Овен может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Овен способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему сегодня разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру Овен может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Сегодня успешная стратегия Тельца проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни – и в дружбе, и в работе, и в любви – Тельцу помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Сегодня четко сформулированная цель откроет перед Тельцом новые возможности и новые двери.

Сегодня любая мелочь в глазах Близнецов способна принять размеры слона! Из-за этого им будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться им одинаково важным. В результате же Близнецы сегодня способны хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Близнецам вспомнить мудрую мысль: «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной». Немного дисциплины в мыслях и делах сегодня им не повредит.

Сегодня Рак может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Рак способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют сегодня Раку выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка – там ему будет не до обличительных разговоров.

Сегодня Льву следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Лев способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Льву сегодня в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее – запросто.

Сегодня окружающие могут втянуть Деву в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Дева даже почувствует, что кто-то питается ее эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют ей сегодня в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею – и вы выбьете у них почву из-под ног.

Сегодня ключом к успеху в гороскопе Весов будет решительность! Весы могут отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Весов в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать. Хуже, если Весы сегодня возьмутся за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть их на опрометчивый поступок.

Сегодня Скорпион и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Скорпион считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Скорпиона не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Скорпиона под ногами, он способен сегодня совершить невозможное!

Сегодня Стрельцу не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Стрелец в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что сегодня риск оказаться для кого-то «крайним» для Стрельца весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем, сегодня Козерогу вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Козерога будет больше шансов на победу.

Сегодня для Водолея настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Водолей не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Если так, то сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Сегодня у Рыб может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав сегодня свою неправоту в каком-то вопросе, Рыбы не пожалеют – они сбросят со своих плеч немалый груз, а взамен им откроются новые перспективы.

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