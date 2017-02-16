Часть Владивостока останется без света в четверг, 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Заречная ул.14,
Ключ 3-й ул.42, 9А, 4,
Ключ 4-й ул.10, 12, 19, 21, 18, 16, 25, 98,
Крыгина ул.30, 34, 36,
Леонова ул.33,
Майкова ул.18, 24, 3, 22,
Маковского ул.114, 116, 122, 124, 130, 132, 136, 11,
Находкинская ул.10, 14, 11А,
Плещеева ул.10, 11, 15, 17, 19, 3, 4, 7, 7А, 8, 8А, 3А, 2В, 59, 13, 4А, 8 стр.1, 4 стр.1, 5, 59А, 12Б, 7Б, 16А, 12Д, 12В,
Русская ул.57Б, 59Г,
Сипягина ул.19, 31, 34,
Терешковой ул.27.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.