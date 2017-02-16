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Общество

Во Владивостоке сегодня возможен снег с дождем

погоду в Приморье определяют фронтальные разделы циклона
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 февраля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы циклона. Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь со снегом). Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0...+8 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, возможны слабые осадки (дождь со снегом). Ветер юго-восточный сильный. Температура +2...+4°C.

В Уссурийске облачно, возможны небольшие осадки (дождь со снегом). Ветер юго-западный, со второй половины дня западный умеренныйдо сильного. Температура воздуха +3...+5°C.

В Находке облачно, возможны слабые осадки (дождь со снегом). Ветер юго-восточный, юго- западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6 °C.

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