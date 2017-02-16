​Прокурор и адвокат строителя Приморского океанариума перешли на личности

Во Владивостоке продолжаются слушания по делу о бюджетном миллиарде

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Судебные слушания по делу о Приморском океанариуме продолжаются во Фрунзенском суде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Ответчиком по делу является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец - головная организация, Управление делами президента РФ. Поплавскому вменяется в вину растрата более миллиарда рублей при строительстве океанариума на острове Русский.

Заседание 15 февраля было посвящено заслушиванию сторонами процесса позиции обвинения по ходатайству о возвращении дела Поплавского на доследование в прокуратуру, заявленному 7 февраля адвокатом Александром Графом. Кроме того, на заседании стороны высказали свои позиции по данному вопросу. Течение процесса в этот день было сложно назвать спокойным.

Предмет судебного разбирательства – это значительная денежная сумма, дело рассматривается с точки зрения бухгалтерского и хозяйственного учета, где рассматриваются также взаимоотношения людей. Несмотря на то, что предмет для следствия, что называется, «суховат» (это цифры, движения средств, даты и тому подобное), участникам порой сложно удержаться от проявления эмоций.

Так и на заседании 15 февраля, снова «прорвало плотину» эмоций. На этот раз – у гособвинителя и защитника. Так, одним из «камней преткновения» на этот раз стал вопрос соблюдения этики: адвокат возмутился оборотами речи, зачитанной гособвинителем: «защитник ссылается на одному ему известную правоприменительную практику», «наверное, из статьи 23 УПК читал только название» и другими. В реплике он сказал на это, что «не хотелось бы опускаться до уровня домохозяек, которые поливают друг друга грязью».

Отметим, что одной из особенностей слушаний по делу является то, что на них никогда не присутствует представитель потерпевшей стороны: Константин Меркулов не являлся ни разу в суд, несмотря на все доставленные ему извещения. Это также вызывает вопросы у подсудимого и его защиты.

Решение суда по ходатайству о направлении дела на доследование будет объявлено 16 февраля, начало заседания назначено на 12:00.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении последних 2 лет и 3 месяцев.

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