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Политика и экономика

Безопасность на транспорте приморцам обойдется дорого

​ Так считают участники круглого стола во Владивостоке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Транспортная безопасность дорого обойдется приморцам. Так считают участники круглого стола, посвященного проблемам реализации законодательства о транспортной безопасности, который прошел 15 февраля в администрации Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как утверждало большинство выступающих, экспертиза регулирующего воздействия нормативных правовых актов на уровне уполномоченного органа власти - Министерства экономического развития РФ - показала вероятность их негативного воздействия на экономическую и предпринимательскую среду. По ряду оценок экспертов в области транспортной безопасности, предъявляемые к субъектам экономической деятельности требования завышены, ряд требований невыполним.

Кроме того, завышенные, а иногда и невыполнимые требования к экономическим субъектам являются почвой для развития коррупции.

В связи с исполнением законодательства предприятиям потребуется тратить значительные средства, что повлечет в итоге повышение цен для конечных потребителей.

“В рамках законов по транспортной безопасности необходимо каждый самолёт оснастить камерами видеонаблюдения и средствами передачи данных с борта на землю, что обойдётся от 350 тысяч долларов за каждый авиалайнер, что неизменно повлечет увеличение стоимости билетов для пассажиров и снизит конкурентоспособность наших перевозчиков по отношению к зарубежным”, - заявил Захар Худенко, заместитель директора приморского филиала авиакомпании “Аврора”.

Морская безопасность тоже обходится дорого. “Только на оборудование плавбазы “Всеволод Сибирцев” камерами наблюдения потрачено 2 миллиона рублей, что увеличивает себестоимость рыбы для потребителя”, - отметил Михаин Рыжов, заместитель генерального директора по безопасности мореплавания АО “Южморрыбфлот”.

“Из-за несовершенства законов по безопасности увеличивается риск коррупции”, - сообщил в заключение дискуссии Владимир Мельников, член общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности в Приморском крае.

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