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Мужчина ездил по поддельным правам

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили факт подделки водительского удостоверения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.

На улице Поповича в городе Южно-Сахалинске, Сахалинская область, инспекторы СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Сахалинской области, остановили автомобиль «Toyota Cresta», за управлением которого находился 37-летний мужчина. При проверке документов у водителя транспортного средства, выяснилось, что бланк водительского удостоверения содержит признаки подделки. Водитель был отстранен от управления автомобилем и доставлен для дальнейшего разбирательства в УМВД России по городу Южно-Сахалинску.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

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