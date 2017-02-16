В Москве трое грабителей напали на инкассаторов, один человек погиб

При нападении применялось огнестрельное оружие

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В Москве убит один из грабителей, участвовавший в нападении на инкассаторов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова.

Так, согласно данным, предоставленным СК, преступники утром 14 февраля совершили нападение на автомобиль фельдъегерской службы, перевозивший деньги. Инцидент произошел на улице Римского-Корсакова. Нападавших было трое. В Следственном комитете не уточнили, удалось ли грабителям что-либо похитить.

При нападении применялось огнестрельное оружие. Уже известно, что один из грабителей был убит. Также, по информации, которую предоставили очевидцы, был серьезно ранен один из пассажиров служебного автомобиля. Свидетели произошедшего сообщили, что преступники произвели не менее 10 выстрелов. Двоим преступникам удалось скрыться на автомобиле Mercedes.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержания лиц, причастных к нему. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

Момент нападения сняла одна из камер наблюдения, установленная на улице Римского-Корсакова. Видео нападения на инкассаторов в сети опубликовал телеканал Рен-ТВ. Судя по этому видео, преступники поджидали спецмашину.