«Владивосток-2000» может стать пластиковым

Центробанк России планирует утвердить дизайн

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Купюра «Владивосток-2000» может стать пластиковой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. В апреле 2017 года Центробанк России планирует утвердить дизайн и защитные признаки новых банкнот номиналом 200 и две тысячи рублей.

Пластиковая купюра станет своеобразным экспериментом для России. Эксперты хотят посмотреть на результат нового варианта защиты денежных средств. Кроме того, в 2018 году банк планирует начать выпуск пластиковой 100-рублевой купюры, посвящённой чемпионату мира по футболу.

Сейчас банкноты из полимерных материалов в ходу в более чем в 20 странах мира. Банк Великобритании, выпустивший пластиковую банкноту летом 2016 года, подчеркнул, что бумажные деньги уступают в долговечности пластиковым почти в два раза.

Эксперты отмечают, что пластиковые деньги сложнее подделать, они медленнее изнашиваются и не так сильно пачкаются. Стоимость их производства в два раза дороже бумажных, но служат такие купюры гораздо дольше.