«Владивосток-2000» может стать пластиковым 05:24, 16 февраля «Владивосток-2000» может стать пластиковым
Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока - могут отпустить 16 февраля 19:16, 15 февраля Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока - могут отпустить 16 февраля (Эксклюзив)
Во Владивостоке решают, как отбуксировать 16:22, 15 февраля Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"
Новостная лента
Февраль, 16 четверг
06:09
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
06:09
Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы создан во Владивостоке Видео
06:09
Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО Эксклюзив
05:24
«Владивосток-2000» может стать пластиковым
04:28
Распитие спиртных напитков обернулось ножевым ранением
03:11
Женщина добровольно сдала в полицию охотничий карабин
02:28
За перемещение самогона россияне будут платить штраф
01:27
Пьяный мужчина не выпускал медработника из квартиры
00:09
Около детского сада найдена нога ребенка в Краснодаре
Февраль, 15 среда
23:03
Школа «Управдом»: разбираемся с новым порядком начисления ОДН
22:31
«Тур острова Папенберг» состоится уже в эту субботу
21:11
День защитника Отечества в школах Владивостока отмечают встречами с ветеранами и уроками мужества
20:36
Во Владивостоке пройдёт четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
19:40
В Москве трое грабителей напали на инкассаторов, один человек погиб Видео
19:16
Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока - могут отпустить 16 февраля Эксклюзив
19:04
С Днём защитника Отечества поздравляют ветеранов и военнослужащих
18:32
Во Владивостоке подорожал проезд на морском общественном транспорте Фото
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 15 февраля
18:00
Финал конкурса "Еще раз про любовь" состоялся во Владивостоке Фото
17:47
Теплоснабжение микрорайона Эгершельд во Владивостоке из-за обвала трассы не нарушено
17:38
Глоток новой жизни: каково оно, лицо зависимости? Видео
17:32
Грабителя задержали в Приморье
17:15
Общественные организации Владивостока смогут компенсировать коммунальные и другие платежи
17:12
Какой сегодня праздник: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
17:04
Ближайшие выходные во Владивостоке будут прохладными
16:55
Специалисты продолжают работы на месте обвала трассы во Владивостоке Фото
16:44
Аэропорт Владивосток отметил День рождения
16:33
Школьникам Владивостока рассказывают о героях Отечества и патриотизме
16:22
Во Владивостоке решают, как отбуксировать "Еруслан"
16:16
Через 10 лет на Земле наступит голод, - ученые
16:03
Снег с дождем накроет Приморье в четверг
15:44
Житель Владивостока доехал бесплатно до Шаморы и ограбил таксиста, угрожая ему расправой
15:21
Во Владивостоке работают над созданием рыбного рынка Фото
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4084 (23) от 16 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В философских лабиринтах
Строили дом – обрушили дорогу…
Лев и пума – год как не разлей вода
Серебро у нашего студента
Коня на скаку не остановит, но приставам накостыляет
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

«Владивосток-2000» может стать пластиковым

Центробанк России планирует утвердить дизайн
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Купюра «Владивосток-2000» может стать пластиковой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.  В апреле 2017 года Центробанк России планирует утвердить дизайн и защитные признаки новых банкнот номиналом 200 и две тысячи рублей. 

Пластиковая купюра станет своеобразным экспериментом для России. Эксперты хотят посмотреть на результат нового варианта защиты денежных средств. Кроме того, в 2018 году банк планирует начать выпуск пластиковой 100-рублевой купюры, посвящённой чемпионату мира по футболу.

Сейчас банкноты из полимерных материалов в ходу в более чем в 20 странах мира. Банк Великобритании, выпустивший пластиковую банкноту летом 2016 года, подчеркнул, что бумажные деньги уступают в долговечности пластиковым почти в два раза.

Эксперты отмечают, что пластиковые деньги сложнее подделать, они медленнее изнашиваются и не так сильно пачкаются. Стоимость их производства в два раза дороже бумажных, но служат такие купюры гораздо дольше.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Женщина добровольно сдала в полицию охотничий карабин
03:11, 16 февраля 2017 Женщина добровольно сдала в полицию охотничий карабин

Оружие принадлежало ее покойному мужу

Пьяный мужчина не выпускал медработника из квартиры
01:27, 16 февраля 2017 Пьяный мужчина не выпускал медработника из квартиры

В ситуацию вмешался водитель скорой помощи

Школа «Управдом»: разбираемся с новым порядком начисления ОДН
23:03, 15 февраля 2017 Школа «Управдом»: разбираемся с новым порядком начисления ОДН

Вход свободный

День защитника Отечества в школах Владивостока отмечают встречами с ветеранами и уроками мужества
21:11, 15 февраля 2017 День защитника Отечества в школах Владивостока отмечают встречами с ветеранами и уроками мужества

В школе № 33 состоялась встреча с председателем Совета ветеранов Первомайского района

Во Владивостоке пройдёт четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
20:36, 15 февраля 2017 Во Владивостоке пройдёт четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН

Команды представят на суд зрителям и жюри два конкурса

Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО
18:50, 15 февраля 2017 Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО

Илью Шамратова в камере навестили члены ОНК

Во Владивостоке подорожал проезд на морском общественном транспорте
18:32, 15 февраля 2017 Во Владивостоке подорожал проезд на морском общественном транспорте

Повышение составило 3,2% от прежней суммы